У ВР проголосували за законопроект про удосконалення порядку поводження зі зброєю

Народні депутати у першому читанні прийняли законопроєкт №9538 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

"За цей проєкт 300 народних депутатів. Серед них лише 199 слуг. Монобільшості не існує", – повідомила вона.

Зазначається, що проєкт закону стосується вогнепальної зброї, виданої цивільному населенню у період дії воєнного стану.

Нардепка повідомила що, за оцінками експертів, після закінчення війни в Україні може бути до 3 млн одиниць незареєстрованої зброї, що стане великою проблемою.

"Громадяни, у яких є незареєстрована вогнепальна зброя, повинні її задекларувати. Поліція внесе зброю до обліку і поверне її власникові до завершення воєнного стану", – нагадала чиновниця.

Після завершення воєнного стану власники впродовж 90 днів мають повернути зброю поліції. Це не стосується гранатометів, кулеметів та вибухонебезпечних речовин.

Знайдена зброя повинна бути повідомлена поліції протягом 24 годин.

Власники цивільної зброї не несуть відповідальності за застосування її проти агресорів під час воєнного стану.Нещодавно запрацював Єдиний реєстр зброї, який поки що функціонує в обмеженому режимі. Планується також створити Електронний кабінет, через який можна провести реєстрацію самостійно.