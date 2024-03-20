"Очікуємо, що вже у квітні Європарламент схвалить погоджені домовленості про "економічний безвіз".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя.

Про це він написав у Telegram.

"Починаємо візит до Брюсселя з гарних новин. Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот", - зазначив Шмигаль.

За його словами, цей "економічний безвіз" дасть змогу Україні зберегти динаміку нашого експорту, підтримати українських виробників, зміцнити фундамент для подальшої інтеграції до Єдиного ринку ЄС.

"Очікуємо, що вже у квітні Європарламент схвалить погоджені домовленості", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, на початку року повідомлялося, що Єврокомісія пропонує продовжити "економічний безвіз" ще на рік, але зі змінами.