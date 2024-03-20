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Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя

"Очікуємо, що вже у квітні Європарламент схвалить погоджені домовленості про "економічний безвіз".

Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя.

Про це він написав у Telegram.

"Починаємо візит до Брюсселя з гарних новин. Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот", - зазначив Шмигаль.

За його словами, цей "економічний безвіз" дасть змогу Україні зберегти динаміку нашого експорту, підтримати українських виробників, зміцнити фундамент для подальшої інтеграції до Єдиного ринку ЄС.

"Очікуємо, що вже у квітні Європарламент схвалить погоджені домовленості", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, на початку року повідомлялося, що Єврокомісія пропонує продовжити "економічний безвіз" ще на рік, але зі змінами.

  • Після початку масштабного вторгнення Росії ЄС скасував тарифи на український імпорт, аби підтримати українську економіку. Це було особливо важливим через блокаду росіянами морських шляхів експорту зерна з України. Але раптова поява безмитних зернових заполонила ринки сусідніх країн, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія, що викликало гнів місцевих фермерів, які вважали недорогий український імпорт нечесною конкуренцією. Уряди у відповідь запровадили односторонні неузгоджені заборони, які Єврокомісія називала незаконними, несправедливими та такими, що суперечать принципу солідарності.
  • Як тимчасове рішення у травні виконавча влада ЄС дозволила винятково транзит чотирьох конкретних українських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – через п’ять східних країн, але без права залишатися на їхніх ринках для внутрішнього споживання чи зберігання. Це рішення діяло до вересня 2023, але Польща, Угорщина і Словаччина знову запровадили власні заборони. 
  • Словаччина зробила спроби укласти угоду з Україною, але Польща та Угорщина досі зберігають заборону. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що "транзит – ок, імпорт – ні". Варшава теж збирається зберігати заборону. 
  • У січні 2024 міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини звернулися до Брюсселя з вимогою запровадити ввізне мито на українське зерно. 
  • Днями в Єврокомісії повідомили, що напрацьовують механізми, які б дозволяли країнам ЄС окремо від централізованого рішення зупиняти безмитне ввезення товарів з України.
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