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​Білий прапор папства
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Бійці батальйону "Свобода" подякували українцям за великі дрони і попросили прискорити збір

На дрони треба зібрати 10 млн гривень.

Бійці батальйону "Свобода" подякували українцям за великі дрони і попросили прискорити збір
На дрони-літаки треба зібрати 10 млн гривень

Бійці батальйону «Свобода» 4 бригади Нацгвардії «Рубіж» дякують всім українцям, які допомагають збирати кошти на дрони-літаки. І просять прискорити збір. Про це повідомляє волонтерський штаб «Українська команда» на своїй сторінці у Facebook.

Волонтери виклали відео, записане на передовій під час передачі першої партії дронів батальйону «Свобода».

«Ми вдячні «Українській команді» за те, що вони роблять гарну справу. Продовжуйте підтримувати збір!» - кажуть захисники.

В «Українській команді» також закликали прискорили збір.

«Друзі, продовжуйте донатити, щоб наші бійці могли ще ефективніше нищити окупантів. Потрібно зібрати 10 мільйонів гривень – це 200 лютих літачків на голови оркам! Кидай двісті гривень, два рази по двісті або скільки хочеш! Задвохсоть орка!» - йдеться у повідомленні «Української команди».

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