Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
ГоловнаПолітика

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про зміни у фінансуванні вищої освіти

Законопроєкт прийняли без правок.

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про зміни у фінансуванні вищої освіти
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Міністерство освіти і науки ініціювало зміни, які значно впливатимуть на систему вищої освіти. Серед низки змін — підходи до фінансування здобуття вищої освіти, які втілили у законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам". 

Як повідомили LB.ua, цього тижня Верховна рада прийняла у першому читанні відповідний законопроєкт без правок, а вже через два тижні, під час другого читання, розглянуть всі правки.

Отже, що передбачає відповідний законопроєкт. 

Головним нововведенням є система грантової підтримки студентів, яка існуватиме паралельно зіз так званим державним замовленням. Тобто, зараз держава повністю оплачує навчання 40% студентів, інші 60% навчаються на платних засадах.

Також, МОН пропонує збільшити відсоток тих, хто одержує підтримку від держави в тому чи іншому вигляді, до 60 завдяки співфінансуванню, коли на частину навчання дає кошти держава, а решту компенсує сам вступник своїми ресурсами або пільговим кредитом.

Більше про нововведення у фінансування вищох освіти та так звану "грантову" систему та пільгове кредитування здобуття вищої освіти читайте у матеріалі Lb.ua "Зміни у вищій освіті. "Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies