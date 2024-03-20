Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про зміни у фінансуванні вищої освіти

Міністерство освіти і науки ініціювало зміни, які значно впливатимуть на систему вищої освіти. Серед низки змін — підходи до фінансування здобуття вищої освіти, які втілили у законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам".

Як повідомили LB.ua, цього тижня Верховна рада прийняла у першому читанні відповідний законопроєкт без правок, а вже через два тижні, під час другого читання, розглянуть всі правки.

Отже, що передбачає відповідний законопроєкт.

Головним нововведенням є система грантової підтримки студентів, яка існуватиме паралельно зіз так званим державним замовленням. Тобто, зараз держава повністю оплачує навчання 40% студентів, інші 60% навчаються на платних засадах.

Також, МОН пропонує збільшити відсоток тих, хто одержує підтримку від держави в тому чи іншому вигляді, до 60 завдяки співфінансуванню, коли на частину навчання дає кошти держава, а решту компенсує сам вступник своїми ресурсами або пільговим кредитом.

Більше про нововведення у фінансування вищох освіти та так звану "грантову" систему та пільгове кредитування здобуття вищої освіти читайте у матеріалі Lb.ua "Зміни у вищій освіті. "Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати".