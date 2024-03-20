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Салліван: "Байден щодня бореться за $60 мілярдів для України"

США продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором.

Салліван: "Байден щодня бореться за $60 мілярдів для України"
Фото: Соня Кошкіна

Під час спільного брифінгу очільника Офісу президента Андрія Єрмака із радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном в Києві сторони обговорили важливість підтримки України та нового пакета військової допомоги.

"Я вкотре почув від Саллівана абсолютно беззаперечні тези про підтримку, двосторонню партійну підтримку США. Він робить все необхідне для ухвалення нам пакету допомоги. Нам важливо, що ми знаходимося в постійній комунікації. Зокрема наші військові і розвідка", — зазначив Єрмак. 

За словами Єрмака, сьогодні сторони обговорили підготовку до саміту у Вашингтоні, а також саміту щодо формули миру в Брюсселі.

"Президент Байден не просто особисто підтримує це (саміт Формули миру, - ред.), а й робить багато для розвитку процесу", — зазначив Єрмак.

Джейк Салліван висловив підтримку України та запевнив, що президент США Джо Байден вірить у перемогу України.

"Ми віримо у вас. В те, що ви переможете. Стійку країну, яка здатна відбити майбутню агресії. Ви також маєте вірити у Сполучені штати. Ми з вами від початку цієї війни в ми будемо продовжувати це робити у всі доступні способи", — наголосив радник Білого дому.

За словами Саллівана, Байден щодня "бореться за 60 млрд допомоги Україні і я впевнений, що у нас це вийде. Ми будемо підтримувати вас. У нас є коаліція з 50 держав, яка буде пліч-о-пліч підтримувати Україну", — додав він.

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