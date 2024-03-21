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На Донеччині за добу російська армія вбила двох цивільних і ще двох поранила

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за добу російська армія вбила двох цивільних і ще двох поранила
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

За 20 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Максимівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення – у населеному пункті Гірник. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади 2 людини загинули, зруйновано будинок, пошкоджено ще 9; у Новоукраїнці пошкоджено сільгосппідприємство.

Покровський район. У Красногорівці пошкоджено будинок. У Курахівській громаді у Гірнику поранено 2 людини, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 приватних будинків і 2 адмінбудівлі; у Веселому Гаю пошкоджено 5 будинків, у Кураховому — 6. У Селидовому пошкоджено 8 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і адмінбудівлю.

Краматорський район. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки: у Миколаївці та Подільському.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і об'єкт інфраструктури. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Щербинівці. У Сіверську пошкоджені 2 будинки і 4 нежитлові будівлі.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 650 осіб, у тому числі 72 дитини.

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила ракетний обстріл України. ППО збила 31 російську ракету – всі, які ворог запустив. Зокрема, дві балістичні.

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