Школярів на ТОТ зобов’язали співати російський гімн і піднімати триколор

Ця процедура є обов’язковою у кожній школі.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області учнів у школах змушують піднімати російський прапор і співати гімн держави-терористки.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Зомбування наших дітей на ТОТ досягло максимального рівня. Відтепер у кожній школі буде обов'язковою процедура підняття ворожого триколору та спів гімну окупантів", – написав він.

Федоров зазначив, що вчити гімн країни-терориста дітей змушували давно. Проте тепер зомбування досягло нових масштабів.

Він нагадав, що раніше росіяни на ТОТ прибрали зі шкільної програми українську мову та вилучили усі книжки.

"Тим, хто виявив бажання вивчати її факультативно (а таких виявилось забагато), викладають бездарні вчителі за невідомими роздруківками замість підручника", – зазначив очільник Запорізької ОВА.