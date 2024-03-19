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Росіяни почали прослуховувати розмови українців в окупації, — ЦНС

Українців прослуховують скрізь: від телефонних дзвінків до розмов на автобусних зупинках.

Росіяни почали прослуховувати розмови українців в окупації, — ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни знову розпочали репресії підпілля на окупованих територіях Херсонської області. Окупанти збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих мешканців, пише Центр нацспротиву.

Українців прослуховують скрізь: від телефонних дзвінків до розмов на автобусних зупинках.

"Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців", — пишуть у противі.

Крім того, росіяни провели низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводили допити місцевих та перевіряли документи та мобільні телефони.

У Центрі національного спротиву зауважують, що всі учасники таких рейдів будуть визначені й притягнуті до відповідальності.

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