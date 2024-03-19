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Прем'єр Естонії запропонувала Шольцу виділяти частину ВВП на військову підтримку України

Також обговорили використання заморожених активів РФ на потреби Києва.

Прем'єр Естонії запропонувала Шольцу виділяти частину ВВП на військову підтримку України
Олаф Шольц і Кая Каллас у Берліні 19 березня 2024 року
Фото: Х/Kaja Kallas

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зустрілася 19 березня у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони обговорили підтримку України і підвищення обороноздатності Європи, передає ERR.

На зустрічі Каллас наголосила на необхідності більше інвестувати в оборонну готовність Європи і прискорити запуск оборонної промисловості.

"Ми маємо вибір: інвестувати більше в оборону або ризикувати майбутнім усього вільного світу. Крім збільшення видатків на оборону, одним із способів зробити такі великі та термінові інвестиції є спільний кредит ЄС», - сказала естонська прем'єр.

За словами Каллас, військова, політична та економічна підтримка України з боку вільного світу має залишатися непохитною.

"Україна гостро потребує зброї та боєприпасів. Також є наша довгострокова підтримка. Рішення Естонії виділити 0,25 відсотка ВВП на військову підтримку України протягом наступних чотирьох років отримує дедалі більшу підтримку серед країн. Я також презентувала нашу стратегію канцлеру Шольцу на сьогоднішній зустрічі", - сказала глав уряду Естонії.

Естонія та Німеччина згодні, що прибуток від заморожених російських активів має бути використаний для підтримки України.

"Але необхідно знайти рішення, щоби самі заморожені активи можна було використовувати для допомоги Україні", - сказала Каллас.

  • Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель запропонує блоку використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.
  • Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що заморожені російські активи варто витрачати не стільки на відновлення України, як на купівлю зброї для захисту нашої країни.
  • Минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його уряд збільшує військові витрати і ФРН готова виплачувати 2% ВВП на оборону НАТО, тож оборонні компанії можуть розраховувати на підтримку Німеччини.
  • До речі, лише сім із 30 союзників НАТО виконали цільовий показник військових витрат у розмірі 2% від ВВП у 2022 році.
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