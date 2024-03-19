Фінляндія дасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України

Їх куплять у межах чеської ініціативи.

Фінляндія надасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомило українське міністерство оборони під час зустрічі в форматі "Рамштайн". Міноборони подякувало за цю важливу допомогу.

"Фінляндія надасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи", – йдеться у повідомленні.

Фото: Міноборони України в X