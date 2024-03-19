Фінляндія дасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України

Фінляндія надасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.
Про це повідомило українське міністерство оборони під час зустрічі в форматі "Рамштайн". Міноборони подякувало за цю важливу допомогу.
"Фінляндія надасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи", – йдеться у повідомленні.
- На Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел оголосив, що знайшов можливість придбати для України 800 000 боєприпасів. Прага закликала союзників долучитися фінансуванням. Понад десять країн сказали, що зроблять внески. 800 000 боєприпасів хочуть закупити протягом цього року.
- На полях зустрічі в форматі "Рамштайн" німецький міністр оборони сказав, що є прогрес у напрямку боєприпасів, зокрема завдяки Чехії, однак сьогодні союзники України можуть оголосити ще один пакет. Естонський міністр оборони Ханно Певкур додав, що його країна має різні варіанти відправки боєприпасів України. "Можливо, знайдемо ще трохи грошей, щоб купити їх за межами Європи – маю на увазі, снаряди для артилерії. Згодом Німеччина оголосила пакет допомоги майже на пів мільярда.