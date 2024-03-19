У Німеччині стартувало засідання в форматі "Рамштайн"

У Німеччині на базі ВПС США "Рамштайн" почалося засідання Контактної групи з питань оборони України.

Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Головує на засіданні, як і завжди, голова Пентагону Ллойд Остін.

Остін подякував німецькому міністру оборону за гостинність, а українській делегації за те, що вона долучилася.

Голова Пентагону сказав, що Росія платить величезну ціну за путінську імперську мрію. Він додав, що українські війська зіткнулися з важкими умовами та важкими боями. Цивільні зазнають атак від російських атак і іранських БпЛА.

Остін сказав, що його меседж чіткий: США не дадуть Україні зазнати поразки. Коаліція не дасть Україні програти. Весь вільний світ не дасть їй цього зробити.

Американський міністр також наголосив, що Володимир Путін на Україні не зупиниться. Але Україна може зупинити Росію, якщо допомогти їй озброєнням.

У Міноборони України повідомили, що пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III gives the opening remarks at the 20th Ukraine Defense Contact Group meeting in Ramstein, Germany. https://t.co/DS7S0QAP0C — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 19, 2024