Партизани оприлюднили секретні документи про виробництво крилатих ракет X-32 у РФ

Партизани із руху "АТЕШ" оприлюднили секретні документи, у яких йдеться про виробництво крилатих ракет X-32 у Росії. Протягом 2024 року Росія планує виготовити 224 ракети.
Про це "АТЕШ" написали у телеграмі.
"Раніше ми повідомляли, що наш агент проник у Дубненський машинобудівний завод і видобував секретні документи, що належать до виробництва крилатих ракет Х-32. Тоді ж ми дізналися про плани виробництва та реальні можливості підприємства. Завод не виконав план виробництва на 2022 рік", – зазначили пертизани.
Вони додали, що цього разу вдалося роздобути більше деталей, тому готові поділитися ними з громадськістю.
Як йдеться у оприлюднених документах, протягом 2024-го Росія планує виготовити 224 ракети. Проте, за інформацією руху, росіяни так само як і в попередні роки вже вибиваються з графіка.
Також, згідно із документами, директор департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.
- Про те, що у Росії є проблеми із виробництвом ракет, повідомляли також у "Центрі національного спротиву". Уперше з 2022 року державне замовлення на виробництво ракет у РФ затримується на термін від 4 до 6 місяців.
- Взимку стало відомо, що РФ збільшить виробництво гіперзвукових ракет "Циркон" і "Кинжал" у 2024 році. Крім того, російські військові нещодавно отримали чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160М.
- Також у лютому повідомляли про те, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля".
- Росія не здатна в повному обсязі забезпечити потреби своїх збройних сил, хоча цілком спроможна підтримувати впродовж 2024 року матеріально-технічну перевагу над Силами оборони України. Якою є ситуація із російською оборонкою, про це у матеріалі LB.ua "Російська оборонка: брехня і цифри".