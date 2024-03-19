Партизани оприлюднили секретні документи про виробництво крилатих ракет X-32 у РФ

Партизани із руху "АТЕШ" оприлюднили секретні документи, у яких йдеться про виробництво крилатих ракет X-32 у Росії. Протягом 2024 року Росія планує виготовити 224 ракети.

Про це "АТЕШ" написали у телеграмі.

"Раніше ми повідомляли, що наш агент проник у Дубненський машинобудівний завод і видобував секретні документи, що належать до виробництва крилатих ракет Х-32. Тоді ж ми дізналися про плани виробництва та реальні можливості підприємства. Завод не виконав план виробництва на 2022 рік", – зазначили пертизани.

Вони додали, що цього разу вдалося роздобути більше деталей, тому готові поділитися ними з громадськістю.

Як йдеться у оприлюднених документах, протягом 2024-го Росія планує виготовити 224 ракети. Проте, за інформацією руху, росіяни так само як і в попередні роки вже вибиваються з графіка.

Також, згідно із документами, директор департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.