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ОВА: через російську агресію на Донеччині загинув цивільний

П’ятеро осіб у області отримали поранення. 

ОВА: через російську агресію на Донеччині загинув цивільний
обстріли Донеччини (фото ілюстративне)
Фото: Вадим Філашкін

Вчора, 18 березня, через російську агресію на Донеччині загинула одна цивільна особа. 

Про це  повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 18 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Очеретиному. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", – зазначив Філашкін. 

Він додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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