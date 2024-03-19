ОВА: через російську агресію на Донеччині загинув цивільний

Вчора, 18 березня, через російську агресію на Донеччині загинула одна цивільна особа.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 18 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Очеретиному. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", – зазначив Філашкін.

Він додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.