ОВА: через російську агресію на Донеччині загинув цивільний

Вчора, 18 березня, через російську агресію на Донеччині загинула одна цивільна особа.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 18 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Очеретиному. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", – зазначив Філашкін.
Він додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- В ніч на 19 березня російська армія атакувала місто Селидове на Донеччині із використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300". Через обстріл поранено чотирьох осіб.
- На Донеччині 12 тисяч абонентів залишилися без води через російський авіаудар 16 березня. Російські окупанти в суботу ввечері завдали удару плануючою авіабомбою "УМПБ-Д30СМ" по Селидовому.