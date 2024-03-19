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РФ знову била по житлових кварталах Херсонської області

Дев'ять населених пунктів зазнали російських атак протягом доби.

РФ знову била по житлових кварталах Херсонської області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська армія знову обстрілювала житлові квартали Херсонської області. Троє людей загинули внаслідок розв'язаної росіянами агресії.

Протягом доби ворог обстрілював Понятівку, Садове, Львове, Тягинку, Новотягинку, Микільське, Токарівку, Томину Балку та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, елеватор та автомобіль", – сказав він.

  • Учора в Херсонській області загинули троє чоловіків, які вирішили розібрати FPV-дрон, знайдений біля будинку. В апараті здетонував вибуховий пристрій, унаслідок чого всі троє отримали травми. Вони померли на шляху до медичного закладу.
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