РФ знову била по житлових кварталах Херсонської області

Російська армія знову обстрілювала житлові квартали Херсонської області. Троє людей загинули внаслідок розв'язаної росіянами агресії.

Протягом доби ворог обстрілював Понятівку, Садове, Львове, Тягинку, Новотягинку, Микільське, Токарівку, Томину Балку та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, елеватор та автомобіль", – сказав він.