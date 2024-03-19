Євросоюз розробив законодавство для передачі Україні доходів від заморожених активів РФ

Європейський Союз вже має розроблені проєкти законів, що передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України.
Про ознайомлення з документами повідомляють журналісти Bloomberg. За їхніми словами, застосування податку на непередбачуваний прибуток, яке описано в законопроєктах, може приносити щорічно близько 3 мільярдів євро. Ці кошти можна буде витратити на постачання зброї для України та посилення її оборонної здатності.
Якщо документи швидко отримають підтримку усіх 27 держав-членів Євросоюзу, то перші грошові надходження до України можуть бути здійснені вже у липні цього року. Проте є сумнів, що Німеччина, Франція та Європейський банк готові погодитися на такий сценарій.
- Раніше повідомлялося, що три країни ЄС проти того, щоб використовувати заморожені активи для купівлі зброї для України.
- Єврокомісія виступає за передачу Україні 27 мільярдів євро із заморожених активів.
- Президент США Джо Байден вимагає від країн "Великої сімки" чіткого плану щодо передачі Україні активів РФ.