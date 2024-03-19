Євросоюз розробив законодавство для передачі Україні доходів від заморожених активів РФ

Якщо усі країни ЄС підтримають цей проєкт, то гроші можуть потрапити до України вже у липні.

Європейський Союз вже має розроблені проєкти законів, що передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України.

Про ознайомлення з документами повідомляють журналісти Bloomberg. За їхніми словами, застосування податку на непередбачуваний прибуток, яке описано в законопроєктах, може приносити щорічно близько 3 мільярдів євро. Ці кошти можна буде витратити на постачання зброї для України та посилення її оборонної здатності.

Якщо документи швидко отримають підтримку усіх 27 держав-членів Євросоюзу, то перші грошові надходження до України можуть бути здійснені вже у липні цього року. Проте є сумнів, що Німеччина, Франція та Європейський банк готові погодитися на такий сценарій.