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На Київщині викрили чоловіка, який зберігав значну кількість боєприпасів

Також у чоловіка вилучили два ручних гранатомети.

На Київщині викрили чоловіка, який зберігав значну кількість боєприпасів
Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Поліцейські оголосили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів мешканцю Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“У селі Требухів 40-річний житель зберігав у себе вдома небезпечний арсенал, який знайшов на колишніх окупованих територіях Броварського району”, - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, під час обшуку правоохоронці вилучили вдома у чоловіка понад 1,2 тис. патронів калібру 5,45 та 7,62 мм. 

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Також поліцейські вилучили 12 гранат різних видів, зокрема 7 запалів, одну димову шашку та два ручних гранатомети.

Правоохоронці повідомили мешканцю Київщини про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області
Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області

Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області
Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області

Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області
Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області

Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області
Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області

  • Мешканця Білоцерківщини днями доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Поліцейські перевірили місце його проживання та виявили велику кількість боєприпасів

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