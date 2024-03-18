Поліцейські оголосили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів мешканцю Київської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“У селі Требухів 40-річний житель зберігав у себе вдома небезпечний арсенал, який знайшов на колишніх окупованих територіях Броварського району”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, під час обшуку правоохоронці вилучили вдома у чоловіка понад 1,2 тис. патронів калібру 5,45 та 7,62 мм.
Також поліцейські вилучили 12 гранат різних видів, зокрема 7 запалів, одну димову шашку та два ручних гранатомети.
Правоохоронці повідомили мешканцю Київщини про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
- Мешканця Білоцерківщини днями доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Поліцейські перевірили місце його проживання та виявили велику кількість боєприпасів.
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Поліцейські Київщини повідомили про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї жителю Київської області. Поліцейські вилучили у нього автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку “Маузер”, тротилову шашку, 287 набоїв різних калібрів, чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.