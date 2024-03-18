Також у чоловіка вилучили два ручних гранатомети.

Поліцейські оголосили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів мешканцю Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“У селі Требухів 40-річний житель зберігав у себе вдома небезпечний арсенал, який знайшов на колишніх окупованих територіях Броварського району”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час обшуку правоохоронці вилучили вдома у чоловіка понад 1,2 тис. патронів калібру 5,45 та 7,62 мм.

Також поліцейські вилучили 12 гранат різних видів, зокрема 7 запалів, одну димову шашку та два ручних гранатомети.

Правоохоронці повідомили мешканцю Київщини про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київської області