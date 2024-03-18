Судитимуть понятого, який розголосив дані про обшук у справі поліграфкомбінату "Україна"

Він зв'язався з потенційним підозрюваним у справі розкрадання коштів держпідприємства і попередив про обшуки.

Перед судом постане понятий, який розголосив дані про обшук у справі поліграфкомбінату "Україна".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Обшуки проводили у справі щодо заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.

У 2022 році при проведенні обшуку детективи залучили кількох понятих. Їм озвучили відомості про осіб, що можуть бути причетними до скоєння злочину. Але попри попередження про кримінальну відповідальність за розголошення інформації, один з понятих самовільно залишив місце обшуку, зв’язався з підозрюваним і повідомив про факт та підстави проведення обшуку.

12 березня цього року НАБУ і САП повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 387 КК Україн, а наступного дня скерували обвинувальний акт до суду.

Подробиці справи поліграфкомбінату "Україна"