Судитимуть понятого, який розголосив дані про обшук у справі поліграфкомбінату "Україна"

Перед судом постане понятий, який розголосив дані про обшук у справі поліграфкомбінату "Україна".
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
Обшуки проводили у справі щодо заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.
У 2022 році при проведенні обшуку детективи залучили кількох понятих. Їм озвучили відомості про осіб, що можуть бути причетними до скоєння злочину. Але попри попередження про кримінальну відповідальність за розголошення інформації, один з понятих самовільно залишив місце обшуку, зв’язався з підозрюваним і повідомив про факт та підстави проведення обшуку.
12 березня цього року НАБУ і САП повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 387 КК Україн, а наступного дня скерували обвинувальний акт до суду.
Подробиці справи поліграфкомбінату "Україна"
- Торік у липні викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.
- Тоді підозри отримали ексдиректор та ексначальник відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізична особа-пособник злочину. Також до Естонії скерували документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінували легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
- Схема злочину була така: у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію. Надалі він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.