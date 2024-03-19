Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Обстріли Сумщини: росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури

Інформації про загиблих чи поранених немає, наразі встановлюють масштаби пошкоджень.

Обстріли Сумщини: росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури
Двоє осіб загинуло на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Армія РФ у вівторок, 19 березня, озавдала ударів по Білопіллю Сумської області, пише "Суспільне" з посиланням на коментар Білопільського міського голови Юрія Зарка.

Відомо, що під час обстрілів зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

"Було два вибухи. Поки не зрозуміло, чи ракети, чи КАБи... Також пошкоджені будинки місцевих жителів. Інформації про поранених чи загиблих немає. Масштаби руйнувань уточнюються", — наголосив Зарко.

Жителів міста просять запастися водою.

Російська армія завдала ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies