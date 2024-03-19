Обстріли Сумщини: росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури

Армія РФ у вівторок, 19 березня, озавдала ударів по Білопіллю Сумської області, пише "Суспільне" з посиланням на коментар Білопільського міського голови Юрія Зарка.
Відомо, що під час обстрілів зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
"Було два вибухи. Поки не зрозуміло, чи ракети, чи КАБи... Також пошкоджені будинки місцевих жителів. Інформації про поранених чи загиблих немає. Масштаби руйнувань уточнюються", — наголосив Зарко.
Жителів міста просять запастися водою.
Російська армія завдала ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району.