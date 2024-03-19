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Міноборони проводить вебінари для військових частин щодо переходу на електронний облік військового майна

Загалом у вебінарах взяли участь 575 військовослужбовців – представники штабів, начальники служб та діловоди.

Міноборони проводить вебінари для військових частин щодо переходу на електронний облік військового майна
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко
Фото: АрміяInform

Міністертво оборони України повідомило, що провело серію вебінарів для військових частин щодо переходу на електронний облік військового майна.

Загалом у вебінарах взяли участь 575 військовослужбовців – представники штабів, начальники служб та діловоди. 

Також Міноборони розробило інструкцію для військових частин щодо переходу на електронну форму ведення обліку військового майна та визначило перелік додатків, які можна вести у електронній формі. 35 книг обліку майна переведено у відповідні електронні форми у форматі Excel. 

“У першу чергу ми робимо цифрові зміни для зручності та ефективності військових. Ми організовуємо вебінари, аби не просто сказати “от ми зробили, тепер розбирайтеся”, а показати, як це працює і як швидше спростити життя собі та підрозділу”, – підсумувала проведення вебінарів заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У лютому Міноборони внесло зміни до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, якими запровадило можливість для військових частин вести облік військового майна в електронному вигляді.

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