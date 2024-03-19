Міноборони проводить вебінари для військових частин щодо переходу на електронний облік військового майна

Міністертво оборони України повідомило, що провело серію вебінарів для військових частин щодо переходу на електронний облік військового майна.

Загалом у вебінарах взяли участь 575 військовослужбовців – представники штабів, начальники служб та діловоди.

Також Міноборони розробило інструкцію для військових частин щодо переходу на електронну форму ведення обліку військового майна та визначило перелік додатків, які можна вести у електронній формі. 35 книг обліку майна переведено у відповідні електронні форми у форматі Excel.

“У першу чергу ми робимо цифрові зміни для зручності та ефективності військових. Ми організовуємо вебінари, аби не просто сказати “от ми зробили, тепер розбирайтеся”, а показати, як це працює і як швидше спростити життя собі та підрозділу”, – підсумувала проведення вебінарів заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У лютому Міноборони внесло зміни до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, якими запровадило можливість для військових частин вести облік військового майна в електронному вигляді.