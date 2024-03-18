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Сирський призначив нового речника Повітряних сил ЗСУ

Новим речником Повітряних сил ЗСУ став Ілля Євлаш. 

Сирський призначив нового речника Повітряних сил ЗСУ
керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш
Фото: скриншот відео

Майора Іллю Євлаша призначили новим речником Командування Повітряних сил Збройних сил України. 

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", – зазначили у відомстві.

Також додали, що до цього Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. 

Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». 

Є речником східного угруповання військ.

До цього начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України був Юрій Ігнат. Його 16 березня перевели на іншу посаду. 

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