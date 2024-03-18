ППО вночі збила 17 із 22 російських "шахедів". Атаку відбивали в дев'яти областях

Фото: Повітряні сили в Telegram

У ніч на 18 березня росіяни атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Ракетами С300-С-400 вони били по Харківській області, двома керованим авіаракетами Х-59 – по Сумській.

Також ворог з району Приморсько-Ахтарська випустив 22 ударні БпЛА Shahed. Про це повідомили в Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей", – йдеться у повідомленні.

Голова Полтавської ОВА вранці повідомив, що в області вибухи лунали в Кременчуцькому районі. Руйнувань і постраждалих немає.