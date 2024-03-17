Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Президент Казахстану хоче змінити державний герб країни через “присутність еклектики та ознак радянської епохи”
Президент Казахстану хоче змінити державний герб країни через “присутність еклектики та ознак радянської епохи”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
ГоловнаСуспільствоВійна

Сумщина зазнала 60 обстрілів за день, є загиблий і поранений

 Загалом зафіксували 341 вибух.

Сумщина зазнала 60 обстрілів за день, є загиблий і поранений
Обстріли Сумщини (фото ілюстративне)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Протягом 17 березня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксували 341 вибух.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 341 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада потарпила під авіаудари: були авіаційні удари пуски ФАБ МПК з літака тактичної авіації (9 вибухів), пуски КАБ з літака тактичної авіації (14 вибухів), мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з РСЗВ (20 вибухів), артилерії (20 вибухів). 

Внаслідок авіаційного удару ФАБ МПК по селищу Велика Писарівка пошкоджені нежитлова будівля, магазин, філія будинку культури, бібліотека, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, газопровід. 

В результаті авіаудару загинув один житель громади. Ще один місцевий отримав поранення.

По Есманьській громаді ворог бив з артилерії (2 вибухи) та мінометів (13 вибухів).

В Охтирській зафіксовано ракетний удар «Іскандером-М» (2 ракети).

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 9 мін.

Свеська громада зазнала мінометних обстрілів (4 вибухи).

По Білопільській ворог бив з артилерії (52 вибухів) та мінометів (5 вибухів), АГС (29 вибухів), РСЗВ (22 вибухи).

У Миропільській зафіксували обстріл з РСЗВ (32 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

По Краснопільській були мінометні обстріли (22 вибухів) та артобстріл (1 вибух).

На Хотінську ворог скинув 6 мін.

По Ворожбянській росіяни вдарили з РСЗВ (15 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

На Новослобідську громаду відбулася атака БпЛА FPV-дроном (1 вибух) та обстріл з мінометів (16 вибухів).

Шалигинська потрапила під мінометний обстріл (4 вибухи).

Сумська громада зазнала ракетного обстрілу (2 вибухи). Були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. 

На Юнаківську відбулася атака дроном-камікадзе (1 вибух) та скид з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ(4 вибухи).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies