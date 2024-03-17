Сумщина зазнала 60 обстрілів за день, є загиблий і поранений

Протягом 17 березня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксували 341 вибух.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 341 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада потарпила під авіаудари: були авіаційні удари пуски ФАБ МПК з літака тактичної авіації (9 вибухів), пуски КАБ з літака тактичної авіації (14 вибухів), мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з РСЗВ (20 вибухів), артилерії (20 вибухів).

Внаслідок авіаційного удару ФАБ МПК по селищу Велика Писарівка пошкоджені нежитлова будівля, магазин, філія будинку культури, бібліотека, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, газопровід.

В результаті авіаудару загинув один житель громади. Ще один місцевий отримав поранення.

По Есманьській громаді ворог бив з артилерії (2 вибухи) та мінометів (13 вибухів).

В Охтирській зафіксовано ракетний удар «Іскандером-М» (2 ракети).

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 9 мін.

Свеська громада зазнала мінометних обстрілів (4 вибухи).

По Білопільській ворог бив з артилерії (52 вибухів) та мінометів (5 вибухів), АГС (29 вибухів), РСЗВ (22 вибухи).

У Миропільській зафіксували обстріл з РСЗВ (32 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

По Краснопільській були мінометні обстріли (22 вибухів) та артобстріл (1 вибух).

На Хотінську ворог скинув 6 мін.

По Ворожбянській росіяни вдарили з РСЗВ (15 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

На Новослобідську громаду відбулася атака БпЛА FPV-дроном (1 вибух) та обстріл з мінометів (16 вибухів).

Шалигинська потрапила під мінометний обстріл (4 вибухи).

Сумська громада зазнала ракетного обстрілу (2 вибухи). Були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

На Юнаківську відбулася атака дроном-камікадзе (1 вибух) та скид з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ(4 вибухи).