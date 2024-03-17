Росія била по Нікопольському району Дніпропетровщини з дронів та артзброї, є постраждалі

У райцентрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт і п'ятиповерхівка.

Росія била сьогодні по Нікопольському району з безпілотників та артилерійської зброї, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“8 ударів БпЛА та 2 артобстріли пережила Нікопольщина за день”, − зазначив він.

У райцентрі – четверо постраждалих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку відновлюватимуться вдома.

Ще один 65-річний мешканець отримав осколкові поранення по обіді, він у лікарні.

Окрім заправки та вантажівки, у Нікополі пошкоджені інфраструктурний об'єкт і п'ятиповерхівка.

“Гучно було й в інших населених пунктах району. У Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах”, − заявив голова ОВА.

У Мирівській громаді понівечені приватний будинок і господарська споруда. Зачепило лінію електропередач.