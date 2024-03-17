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Росія використовує родичів військовополонених для розпалювання невдоволення в Україні, — ISW

Аналітики вважають, що це відбувається в рамках російської інформаційної кампанії "Майдан-3".

Росія використовує родичів військовополонених для розпалювання невдоволення в Україні, — ISW
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти намагаються використати родичів українських військовополонених, щоб розпалити внутрішнє невдоволення в Україні. Провокування українців відбувається в рамках російської інформаційної кампанії "Майдан-3".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту вважають, що у рамках російської інформаційної кампанії "Майдан-3" РФ маніпулює родичами українських військовополонених для розполювання внутрішнього невдоволення в українському суспільстві.

На думку військових аналітиків, ці операції є частиною кампанії "Майдан-3", про яку раніше повідомляла Служба безпеки України і яка має на меті "посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та внести протиріччя між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом".

16 березня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що невідомі російські діячі телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, начебто Росія готова повернути українських військовополонених, але українське керівництво перешкоджає цьому. Як повідомляється, російські діячі закликають родичів до протестів з цього приводу. 

Однак Лубінець підтвердив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими.

"Росія і раніше успішно використовувала інформаційні операції, включаючи пряме листування через мобільні телефони з українським цивільним населенням, для розпалювання насильницьких протестів в Україні", — додають в ISW.

  • Раніше повідомлялося, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія використовує тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні, телефонуючи родичам військовополонених та переконуючи їх, ніби це Україна не хоче забирати своїх громадян.
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