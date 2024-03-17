Росіяни завдали удару по пункту швидкої медичної допомоги, серед поранених фельдшер та водій

Під час обстрілу пошкоджені два авто.

Росія атакувала тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка Харківської області. Внаслідок удару постраждав фельдшер та водій "швидкої".

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"17 березня близько 09:15 росіяни обстріляли село Бугаївка. Ворог наніс удар по будівлі, де знаходиться тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджений одноповерховий будинок з прилеглими будівлями", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворого обстріду постраждав 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова.

Крім цього пошкодженні два транспортні засоби. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.