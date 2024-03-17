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Росіяни завдали удару по пункту швидкої медичної допомоги, серед поранених фельдшер та водій

Під час обстрілу пошкоджені два авто.

Росіяни завдали удару по пункту швидкої медичної допомоги, серед поранених фельдшер та водій
Фото: ДСНС Харківщини

Росія атакувала тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка Харківської області. Внаслідок удару постраждав фельдшер та водій "швидкої".

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"17 березня близько 09:15 росіяни обстріляли село Бугаївка. Ворог наніс удар по будівлі, де знаходиться тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджений одноповерховий будинок з прилеглими будівлями", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворого обстріду постраждав 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова. 

Крім цього пошкодженні два транспортні засоби. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 

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