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Уночі Росія випустила по Одещині 16 безпілотників

Ракетних ударів зазнали Харківщина, Донеччина та Чернігів.

Уночі Росія випустила по Одещині 16 безпілотників
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 17 березня російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма "шахедами" по Одещині.

Про це повідомляють у Повітряних силах. 

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у межах Одеської області.

Фото: Повітряні сили

За інформацією Генштабу, упродовж доби ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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