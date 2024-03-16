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Буданов заявив, що у російських добровольчих формувань достатньо сил, щоб “як мінімум досягти обмеженого успіху”

Очільник української військової розвідки вважає, що до цих формувань приєднуватимуться різні рухи опозиційних сил, які перебувають як усередині Росії, так і за кордоном.

Буданов заявив, що у російських добровольчих формувань достатньо сил, щоб “як мінімум досягти обмеженого успіху”
Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону", які здійснюють операції на території Бєлгородської та Курської областей РФ, "стають силою", і Україна буде їм допомагати, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Наскільки нам відомо, вони не мають наміру найближчим часом закінчувати. Вони будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі – побачимо з часом", – сказав глава ГУР в ефірі телемарафону в суботу, 16 березня.

Буданов також зазначив, що російські добровольчі формування поступово набувають суб'єктності. 

"їх однозначно вже не можна назвати угрупованнями, це вже сила. Їх зараз кілька, і вони близькі до об'єднання на принципах спільного бачення необхідності трансформації російської федерації. Я думаю, до них приєднуватимуться різні рухи опозиційних сил, які перебувають як усередині Росії, так і за кордоном. Ці хлопці показали, що є багато шляхів, як повернути своє. Не лише розмовами про те, що хочуть щось змінити, а й діями", – сказав Буданов.

Також глава ГУР зауважив, що російські добровольці допомагали Україні дуже ефективно з перших днів війни, тому Україна допомагатимемо їм "у міру наших можливостей".

У вівторок, 12 березня, бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" заявили, що зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ. В українському ГУР підтвердили цю інформацію.

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