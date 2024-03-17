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Росіяни завдали понад 400 ударів по Запорізькій області, — ОВА

Під ворожими обстрілами опинилися десять населених пунктів Запоріжжя.

Росіяни завдали понад 400 ударів по Запорізькій області, — ОВА
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Російські окупанти завдали 415 ударів по десятьох населених пунктах упродовж доби. Обстріли здійснили з РСЗВ, авіаударами та атакували безпілотниками.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Окупанти завдали 2 авіаційних удари по Малій Токмачці, здійснили 13 РСЗВ-обстрілів Роботиного та Малої Токмачки, 124 БПЛА атакували Новоданилівку, Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Чарівне.

276 артударів завдали по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Вербового, Левадного, Кам’янського та П’ятихаток. 

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири штурми в районі Вербового та Роботиного. 

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