На Одещині ворожі дрони пошкодили два агропідприємства

13 "шахедів" збили в небі Одещини, ще один — в небі Миколаївщини.

Уночі 17 березня російські ударні безпілотники пошкодили два законсервованих агропідприємства в Одеській області. Через пожежу сталося руйнування промислових будівель.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram

"В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси.

13 "шахедів" були збиті в небі Одещини, ще 1 — на підльоті, в небі Миколаївщини.

У ніч на 17 березня російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма "шахедами" по Одещині.