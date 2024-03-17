Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА (оновлено)
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА (оновлено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Угорщина поскаржилася країнам ЄС на Україну
Угорщина поскаржилася країнам ЄС на Україну
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
У Маріуполі зафіксували техніку РФ з новим маркуванням
У Маріуполі зафіксували техніку РФ з новим маркуванням
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині ворожі дрони пошкодили два агропідприємства

13 "шахедів" збили в небі Одещини, ще один — в небі Миколаївщини.

На Одещині ворожі дрони пошкодили два агропідприємства
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Уночі 17 березня російські ударні безпілотники пошкодили два законсервованих агропідприємства в Одеській області. Через пожежу сталося руйнування промислових будівель.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram

"В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування  промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та  маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси.

13 "шахедів" були збиті в небі Одещини, ще 1 — на підльоті, в небі Миколаївщини.

У ніч на 17 березня російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма "шахедами" по Одещині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies