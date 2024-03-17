Через регулярні втрати на полі бою російський експорт зброї впав на понад 50%, — розвідка

За останні десять років експорт зброї впав на 53%.

З 2014 року російський експорт зброї впав на 53%, імовірно, це пов'язано через регулярні втрати на полі бою.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) стало відомо, що російський експорт зброї впав на 53% за останні 10 років (з 2014 по 2018 та з 2019 по 2023 роки).﻿﻿Внаслідок цього Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту зброї.

До прикладу, лише у 2023 році показники були на 52% меншими, ніж у 2022. Зокрема торік основні російські озброєння отримали лише 12 країн, у порівнянні з 31 країною у 2019 році.

Імовірно, таке різке зменшення пов’язане з кількома факторами, зокрема і тим, що Росія надає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою, а також зниженням попиту клієнтів через ризик санкцій і глобального засудження відповідальності Росії за війну.