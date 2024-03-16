Перше судно із гуманітарною допомогою розвантажили у смузі Гази

У смузі Газа розвантажили першу партію гуманітарної допомоги, яку доставили морським шляхом. Йдеться про 200 тонн продовольства, судно з якою вийшло з кіпрського порту Ларнака у вівторок у рамках пілотного проєкту із запуску морського гуманітарного коридору для надання допомоги цивільному населенню анклаву.
Про це пише The Times of Israel.
"Увесь вантаж - майже 200 т продовольства розвантажили, він готовий до розподілу в Секторі Гази", – посилається видання на некомерційну організацію World Central Kitchen (WCK ), яка і надала цю допомогу.
Зазначається, що, для того, щоб розвантажити контейнери із продовольством, довелося довелося спорудити імпровізований причал, оскільки біля узбережжя Сектору Гази немає необхідної портової.
Проте поки що невідомо, як роподілять та доставлятимуть допомогу нужденним, оскільки агентства ООН із надання допомоги повідомляють про наявність серйозних перешкод .
Співробітники цих агентств зазначають, що спуск гуманітарної допомоги на парашутах або доставка морем менш ефективна, ніж наземним транспортом. У зв'язку з цим вони закликають Ізраїль надати безпечні коридори для фур, що доставляють допомогу.
WCK також готує до відплиття із Кіпру другий човен із 240 тоннами продовольства. Вантаж міститиме піддони з консервами та сипучими продуктами, включаючи квасолю, моркву, консервований тунець, нут, консервовану кукурудзу, пропарений рис, борошно, олію та сіль.
- Минулого тижня стало відомо, що Євросоюз разом зі Сполученими Штатами та Об’єднаними Арабськими Еміратами запустять морський коридор для постачання гуманітарної допомоги палестинцям у смугу Гази.
- Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден дасть наказ американським військовим очолити будівництво порту у Смузі Гази. Цей порт має збільшити кількість допомоги, що надходить палестинським цивільним.
- Минулого тижня військово-повітряні сили США у співпраці з Королівськими ВПС Йорданії скинули у Газі гуманітарну допомогу, яка містила понад 38 тисяч порцій їжі. Нідерланди та Йорданія десантують продовольчі пакунки над Смугою Гази незабаром.
- Нещодавно Німеччина заявила, що скидатиме гуманітарну допомогу над смугою Гази. Відповідне розпорядження підписав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.