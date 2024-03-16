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Нетаньяху схвалив військові оперативні плани для наступу на Рафах

Ізраїль не погодиться на жодну угоду, яка передбачає остаточне припинення війни.

Нетаньяху схвалив військові оперативні плани для наступу на Рафах
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

В офісі Нетаньяху заявили, що прем'єр-міністр Ізраїлю схвалив військові оперативні плани для наступу на місто Рафах на півдні Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

Нетаньяху також назвав останні вимоги ХАМАС щодо угоди про звільнення заручників “абсурдними”, але Ізраїль відправить делегацію до Катару для продовження переговорів про потенційне перемир’я, “як тільки кабінет безпеки обговорить позицію Ізраїлю”.

Ізраїль не погодиться на жодну угоду, яка передбачає остаточне припинення війни, оскільки ХАМАС все ще перебуває при владі в Смузі Гази.

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Рафах залишається останнім великим оплотом ХАМАС у Смузі Гази після того, як ЦАХАЛ діяв на півночі та в центрі палестинського анклаву. Зазначається, що цей наступ необхідний для досягнення цілей війни, і це питання не “якщо”, а “коли”.

Уточнюється, що цей план викликав сильне занепокоєння в міжнародному співтоваристві, в тому числі в США та Єгипті, оскільки Рафах приймає понад мільйон переміщених палестинців з інших районів Гази. 

Втім, Ізраїль заявив, що планує евакуювати та захистити цивільне населення в рамках своїх планів наступу.

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