Підхід Нетаньягу до війни у Газі “більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає”, − Байден

Американський президент готовий знову відвідати Єрусалим і виступити у Ксенеті.

Президент США Джо Байден заявив, що підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу до війни з ХАМАСом у Смузі Гази “більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає”.

Про це пише Associated Press.

Американський лідер підтримав право Єрусалима переслідувати ХАМАС після нападу 7 жовтня, але Нетаньягу “має приділяти більше уваги невинним жертвам вжитих дій”.

“Це суперечить тому, за що виступає Ізраїль. І я вважаю, що це велика помилка”, − додав він.

Байден заявив, що потенційне вторгнення Ізраїлю в місто Рафах на кордоні анклаву та Єгипту, де переховуються понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього “червоною лінією”. Водночас захист ізраїльтян досі є критично важливим, тому Вашингтон не припинятиме постачання боєприпасів для системи протиповітряної оборони “Залізний купол”, яка захищає ізраїльське цивільне населення від ракетних обстрілів у регіоні.

Байден заявив, що готовий викласти свою позицію безпосередньо в ізраїльському парламенті Кнесеті, здійснивши ще одну поїздку в країну. Президент США поїхав до Ізраїлю через кілька тижнів після нападу хамасівців 7 жовтня. Однак він не уточнив, коли саме може відбутися новий візит.