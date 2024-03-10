Підхід Нетаньягу до війни у Газі “більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає”, − Байден

Президент США Джо Байден заявив, що підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу до війни з ХАМАСом у Смузі Гази “більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає”.
Про це пише Associated Press.
Американський лідер підтримав право Єрусалима переслідувати ХАМАС після нападу 7 жовтня, але Нетаньягу “має приділяти більше уваги невинним жертвам вжитих дій”.
“Це суперечить тому, за що виступає Ізраїль. І я вважаю, що це велика помилка”, − додав він.
Байден заявив, що потенційне вторгнення Ізраїлю в місто Рафах на кордоні анклаву та Єгипту, де переховуються понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього “червоною лінією”. Водночас захист ізраїльтян досі є критично важливим, тому Вашингтон не припинятиме постачання боєприпасів для системи протиповітряної оборони “Залізний купол”, яка захищає ізраїльське цивільне населення від ракетних обстрілів у регіоні.
Байден заявив, що готовий викласти свою позицію безпосередньо в ізраїльському парламенті Кнесеті, здійснивши ще одну поїздку в країну. Президент США поїхав до Ізраїлю через кілька тижнів після нападу хамасівців 7 жовтня. Однак він не уточнив, коли саме може відбутися новий візит.
- Байден протягом кількох місяців попереджав, що Ізраїль ризикує втратити міжнародну підтримку через зростання кількості жертв серед цивільного населення в Газі. Останні ремарки президента Сполучених Штатів вказали на дедалі напруженіші відносини між двома лідерами.
- Раніше Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах, попри тиск міжнародної спільноти, яки вимагає зупинити наступальні дії.
- Байден дав наказ американським військовим очолити будівництво порту у Смузі Гази, аби збільшити кількість допомоги, що надходить палестинським цивільним.
- Потім стало відомо, що Євросоюз разом зі Сполученими Штатами та Об’єднаними Арабськими Еміратами запустять морський коридор для постачання гуманітарної допомоги в анклав.