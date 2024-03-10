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Провінціям на півдні Іспанії прогнозують зимову погоду: сніг та морські шторми

На більшій частині Андалусії буде оголошено жовтий і бурштиновий рівень небезпеки.

Провінціям на півдні Іспанії прогнозують зимову погоду: сніг та морські шторми
Пляж в Альмерії, Іспанія. Лютий 2005 року
Фото: EPA/UPG

П’ять провінцій регіону Андалусія на південному заході Іспанії отримали попередження про дощ, сніг, вітер або шторми на морі, пишуть Euronews.

Метеорологічна служба Іспанії Aemet заявляє про нестабільну та “зимову погоду” у цьому регіоні наступних вихідних. 

Шторм “Моніка” має тривати до вечора неділі.

За прогнозами, з ранку суботи, 16 березня на більшій частині Андалусії буде оголошено жовтий і бурштиновий рівень небезпеки.

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У провінціях Альмерія, Кадіс і Малага прогнозують сильні вітри. Жовте попередження також активовано щодо морських штормів на узбережжі Альмерії, Кадіса та Гранади.

Щодо можливих снігопадів, то найбільше накопичення снігу очікують в південних передгір'ях Сьєрра-Невади.

  • На початку лютого в іспанській провінції Барселона у регіоні Каталонія на північному сході країни оголосили надзвичайний стан через посуху. У регіоні запровадять жорсткіші обмеження щодо води. Тут вже протягом трьох років показники опадів фіксують на рівні нижче середнього, а наповненість водосховищ становить менше аніж 16%
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