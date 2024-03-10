Кулеба: якщо Путін нападе на країни Балтії, їхні звільнені міста будуть нагадувати Бахмут і Авдіївку

Найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути конфлікту з Росією — це підтримати українців, які борються проти російської агресії.

Якщо Путін нападе на країни Балтії, які є членами НАТО, він зазнає поразки, однак балтійські міста виглядатимуть, як знищені російськими військами Бахмут та Авдіївка.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю Elta, пише видання Delfi.

Кулеба впевнений, що у випадку нападу Росії на балтійські країни, НАТО знадобиться кілька днів, щоб відповісти агресору. І Альянс переможе.

"Зрештою, я думаю, НАТО переможе. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку - так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста. Красивого Вільнюса не буде", — сказав він.

Міністр закордонних справ України впевнений, що найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути конфлікту з Росією — це підтримати українців, які борються проти російської агресії.

За словами Кулеби, Литва це розуміє, тому активно підтримує Україну, а "інші роблять вигляд, що можуть цього уникнути", — заявив міністр.