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Кулеба: якщо Путін нападе на країни Балтії, їхні звільнені міста будуть нагадувати Бахмут і Авдіївку

Найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути конфлікту з Росією — це підтримати українців, які борються проти російської агресії. 

Кулеба: якщо Путін нападе на країни Балтії, їхні звільнені міста будуть нагадувати Бахмут і Авдіївку
Міністр Кулеба виступив у Мюнхені
Фото: ЕРА/UPG

Якщо Путін нападе на країни Балтії, які є членами НАТО, він зазнає поразки, однак балтійські міста виглядатимуть, як знищені російськими військами Бахмут та Авдіївка.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю Elta, пише видання Delfi.

Кулеба впевнений, що у випадку нападу Росії на балтійські країни, НАТО знадобиться кілька днів, щоб відповісти агресору. І Альянс переможе.

"Зрештою, я думаю, НАТО переможе. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку - так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста. Красивого Вільнюса не буде", — сказав він.

Міністр закордонних справ України впевнений, що найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути конфлікту з Росією — це підтримати українців, які борються проти російської агресії. 

За словами Кулеби, Литва це розуміє, тому активно підтримує Україну, а "інші роблять вигляд, що можуть цього уникнути", — заявив міністр.

  • Міністерство національної оборони Литви та литовська армія продовжують військову підтримку України, зокрема боєприпасами. 
  • У грудні міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію "Коаліції з розмінування". Йдеться як про елементи "гуманітарного розмінування", так і звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".
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