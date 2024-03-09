Politico: Франція планує створити альянс країн, відкритих для введення західних військ в Україну

Франція планує створити альянс країн, відкритих для потенційного відправки західних військ в Україну, поглиблюючи при цьому суперечності з Німеччиною.
Про це пише Politico.
Як йдеться у матеріалі, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час зустрічі зі своїми балтійськими та українськими колегами у Литві, за участю глави українського МЗС Дмитра Кулеби, підтримав ідею про те, що іноземні війська в Україні зможуть допомогти українським військам, зокрема, у розмінуванні.
"Це не Росія має казати нам, як ми повинні допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Росія не має організувати, як ми розгортаємо наші дії, або встановлюємо червоні лінії. Тому ми вирішуємо це серед нас", – заявив глава французького МЗС.
Також він додав, що наразі Україна просила надіслати боєприпаси, проте не просила західних партнерів відправляти війська.
Проте Сежурне зазначив, що "нічлого не виключають на найближчі місяці".
Балтійські міністри похвалили Францію за "нестандартне мислення".
- Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські держави можуть надіслати війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.
- Польський президент Анджей Дуда розповів, що через це питання точилися великі дискусії, але відправляти солдатів - про це немає жодної домовленості.
- Опісля заяви-спростування почали з'являтися від лідерів інших європейських держав (Швеції, Польщі, Чехії), які взяли участь у паризькому саміті.
- Також глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну. Він зазначив, що "союзники з НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку".
- Слова французького президента на міжнародній конференції в Єлисейському палаці, присвяченій допомозі Україні, спричинили політичний землетрус у Франції та за її межами. США, Велика Британія, Німеччина, Італія і навіть Польща оголосили, що не розглядають залучення своїх солдатів до військових дій в Україні. Ліві й праві сили Франції гостро розкритикували заяву Макрона. Президент же повідомив, що в Національній асамблеї проведуть дебати й голосування щодо військової угоди з Україною, яку підписали два тижні тому. Чи ізольований Макрон у своїй ідеї - про це детальніше у матеріалі LB.ua.