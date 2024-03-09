Politico: Франція планує створити альянс країн, відкритих для введення західних військ в Україну

Проте поки що Україна просила тільки боєприпасів.

Франція планує створити альянс країн, відкритих для потенційного відправки західних військ в Україну, поглиблюючи при цьому суперечності з Німеччиною.

Про це пише Politico.

Як йдеться у матеріалі, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час зустрічі зі своїми балтійськими та українськими колегами у Литві, за участю глави українського МЗС Дмитра Кулеби, підтримав ідею про те, що іноземні війська в Україні зможуть допомогти українським військам, зокрема, у розмінуванні.

"Це не Росія має казати нам, як ми повинні допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Росія не має організувати, як ми розгортаємо наші дії, або встановлюємо червоні лінії. Тому ми вирішуємо це серед нас", – заявив глава французького МЗС.

Також він додав, що наразі Україна просила надіслати боєприпаси, проте не просила західних партнерів відправляти війська.

Проте Сежурне зазначив, що "нічлого не виключають на найближчі місяці".

Балтійські міністри похвалили Францію за "нестандартне мислення".