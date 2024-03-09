Німеччина стала вразливою до російських спецслужб, — Politico

Звісно, вищому військовому керівництву Німеччини не потрібно нагадувати про необхідність зберігати пильність. Однак, оскільки Росія несподівано вривається своїм масованим пропагандистським переворотом, повною мірою використовуючи перехоплення того, що мало бути таємною розмовою між начальником ВПС Німеччини й трьома підлеглими на цьому тижні — очевидно, що все ж військовому керівництву варто нагадати за безпеку, пише Politico.

Під час 38-хвилинної телефонної розмови військову четвірку ВПС застали за обговоренням того, як переконати неохочого канцлера Німеччини Олафа Шольца погодитися на надання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Вони також говорили про те, чи можуть ці ракети зруйнувати Керченський міст, що з'єднує Росію з окупованим Кримом — дуже важливий об'єкт, а також про те, як британці й французи транспортують і націлюють ракети дальнього радіусу дії, які вони постачають Україні.

Незрозумілим залишається, як саме Росія здійснила перехоплення розмови. Однак для вищого військового керівництва використання стандартного комерційного програмного забезпечення для відеоконференцій замість захищеної військової системи — в цьому випадку WebEx, що належить американській компанії Cisco Systems — виглядає, щонайменше, випадковістю.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вразливість могла виникнути через те, що один з учасників зателефонував з Сінгапуру, використовуючи незахищену лінію, що дозволило російським хакерам проникнути в систему.

Проблеми з WebEx вже були й раніше, і вони набули широкого розголосу. Ще у 2020 році було виявлено три вразливості, які дозволяли хакеру отримати доступ як "привид" і навіть вести аудіострічку, якщо його виключили з віртуальної зустрічі. Потім, у січні цього року, з'явилися й інші попередження про великі вразливості WebEx.

Але недбалість щодо безпеки, схоже, є основною темою у Німеччині. 26 лютого Шольц сам розлютив британців тим, що вони назвали "кричущим зловживанням розвідданими", розкривши, що британські солдати перебували в Україні, допомагаючи націлювати британські ракети Storm Shadow.

Складається сумна картина, що нагадує часи холодної війни, коли Західну Німеччину розглядали як "решето" для розвідувальних служб союзників.

В той час, як німці зараз, схоже, втрачають свої позиції, росіяни, вчаться на своїх минулих помилках і намагаються оберігати свої секрети, приховувати особи своїх оперативників і вдосконалювати свої можливості.

Згідно з доповіддю Джека Уотлінга, Олександра Данилюка і Ніка Рейнольдса для Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, російська "професійна та оперативна безпека часто є слабкою", але зараз докладаються значні зусилля для її реформування.

ГРУ реструктуризує систему управління набором і підготовкою кадрів і, схоже, вирішує проблему "вразливості свого персоналу і його ідентифікації за допомогою сучасних аналітичних методів", в тому числі за допомогою мобільного зв'язку.