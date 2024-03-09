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Ердоган заявив про останні вибори у своїй політичній кар'єрі, — Reuters

У березні в Туреччині мають відбутися місцеві вибори.

Ердоган заявив про останні вибори у своїй політичній кар'єрі, — Reuters
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Офіс Президента України

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що березневі вибори стануть останніми у його політичній кар'єрі, пише Reuters з посиланням на турецьке видання Anadolu.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, місцеві вибори 2024 року, які повинні відбутися у країні в березні, останні у його політичній кар'єрі. 

"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. За результатами виборів буде передача спадщина моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", — заявив президент Туреччини. 

  • 10 серпня 2014 року Ердоган переміг на перших у країні прямих виборах Президента, обійняв посаду 28 серпня 2014 року. Новим прем'єр-міністром після відходу Ердогана став міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, якого 21 серпня було обрано лідером правлячої партії Справедливості та розвитку. Перший закордонний візит як президент здійснив Турецьку Республіку Північного Кіпру.
  • 24 червня 2018 року в Туреччині відбулися позачергові президентські та парламентські вибори. Реджеп Ердоган переміг уже у першому турі, за нього проголосували 53% виборців, тоді як лідера опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже підтримав 31% виборців. Відповідно до конституційних змін від 2017 року, президент країни буде одночасно главою держави та главою уряду, взявши на себе функції прем'єр-міністра.
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