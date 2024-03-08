Почалася зустріч Ердогана і Зеленського

Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Президент України наголосив, що "обидві наші держави, увесь регіон і глобальна продовольча безпека потребують безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі" і що "ми можемо досягти цього, працюючи разом".

Президенти мають обговорити співпрацю у сфері оборони і звільнення українських військовополонених.

"Ми зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями. Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", - додав Зеленський.