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Почалася зустріч Ердогана і Зеленського

Йтиметься про допомогу Анкари у звільненні українських військовополонених.

Почалася зустріч Ердогана і Зеленського
Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган, Стамбул, 8 березня 2024 року
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Про це Зеленський повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Президент України наголосив, що "обидві наші держави, увесь регіон і глобальна продовольча безпека потребують безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі" і що "ми можемо досягти цього, працюючи разом".

Президенти мають обговорити співпрацю у сфері оборони і звільнення українських військовополонених.

"Ми зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями. Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", - додав Зеленський.

  • 8 березня Президент України прибув до Стамбула.
  • Зеленський під час свого візиту до Туреччини побував на суднобудівному заводі, де будують українські корвети класу "Ada" для ВМС ЗС України та повідомив, що корабель буде носити ім’я "Гетьман Іван Виговський". Відповідний указ оприлюднили того ж дня на сайті глави держави.
  • Щодо проблеми повернення українських полонених бійців, то, наприклад, 21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону й інтерновані на територію Туреччини. 
  • Керівний склад маріупольського гарнізону перебував на закритому режимному об’єкті в Туреччині.
  • У липні 2023 усі командири повернулися в Україну.
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