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До Києва прибув міністр з питань довкілля і клімату Фінляндії

Кай Мюккянен має оцінити шкоду українському довкіллю від російської агресії.

До Києва прибув міністр з питань довкілля і клімату Фінляндії
міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен
Фото: Facebook/Kai Mykkänen

8 березня до Києва прибув міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен, повідомляє "Укрінформ".

Кай Мюккянен має оцінити екологічні збитки в Україні, які завдало російське вторгнення. Також фінський міністр має обговорити підтримку Фінляндії у відновленні нашої держави.

Серед інших тем відвідин - енергетична ситуація в Україні й допомога українському енергетичному сектору.

Міністерство з питань довкілля та клімату Фінляндії наголосило, що через агресивну війну Росії та шкоду навколишньому середовищу Україна та українці "будуть страждати від їхніх наслідків далеко в майбутньому".

Мюккянен провів зустрічі з главою Мінінфраструктури Олександром Кубраковим та очільником Мінекології Русланом Стрільцем.

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