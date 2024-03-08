міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен

8 березня до Києва прибув міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен, повідомляє "Укрінформ".

Кай Мюккянен має оцінити екологічні збитки в Україні, які завдало російське вторгнення. Також фінський міністр має обговорити підтримку Фінляндії у відновленні нашої держави.

Серед інших тем відвідин - енергетична ситуація в Україні й допомога українському енергетичному сектору.

Міністерство з питань довкілля та клімату Фінляндії наголосило, що через агресивну війну Росії та шкоду навколишньому середовищу Україна та українці "будуть страждати від їхніх наслідків далеко в майбутньому".

Мюккянен провів зустрічі з главою Мінінфраструктури Олександром Кубраковим та очільником Мінекології Русланом Стрільцем.

Had a fruitful discussion with Finland's Minister for Environment and Climate, @KaiMykkanen, alongside key industry leaders from Finland's energy and construction sectors. Excited about their interest in supporting Ukraine's recovery efforts. 🤝 @minfrastucture team engages to… pic.twitter.com/Tb4n2GCS06 — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 8, 2024