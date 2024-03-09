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Єрмак обговорив із радником Президента ПАР з питань національної безпеки Глобальний саміт миру

Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

Єрмак обговорив із радником Президента ПАР з питань національної безпеки Глобальний саміт миру
Фото: Сайт президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником Президента ПАР з питань національної безпеки підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. 

Під час розмови йшлося про підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії. Також Єрмак подякував Південно-Африканської Республіки за участь в роботі щодо Формули миру, нагадав про важливість участі представників Африканського континенту в саміті миру.

У продовження контактів між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою, зокрема — підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

Єрмак подякував за участь Південно-Африканської Республіки в роботі над реалізацією пунктів Формули миру.  Керівник Офісу президента наголосив на важливості участі представників Африканського континенту в саміті миру.

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