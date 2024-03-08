Проти нього відкрили справу через "сміттєву люстрацію" екснардепа Віктора Пилипишина.

Колишній депутат Київської міськради Святослав Кутняк повідомив, що його оголосили у розшук у справі "сміттєвої люстрації" екснардепа Віктора Пилипишина.

Про це Кутняк написав на своїй фейсбук-сторінці.

Ексдепутат повідомив, що наразі перебуває на фронті й нагадав подробиці поновленої справи.

"Якщо стисло, то в 2014 році одіозний нардеп-корупціонер Пилипишин, який проліз до Верховної Ради шляхом кричущих фальсифікацій виборів прямо під час Майдану й голосував за диктаторські закони Януковича, спробував знову пролізти в Раду. Але цього покидька, за керівництво якого Шевченківською райдержадміністрацією були масово роздерибанені земля та комунальні приміщення центрального району столиці, кияни зустріли під стінами Центральної виборчої комісії. Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою...", - розповів Кутняк.

Він зазначив, що у 2016 році згадану справу проти нього закрили, і Кутняк має офіційну відповідь із прокуратури. Тепер розслідування відновлене.

Кутняк вважає, що влада використовує Пилипишина у своїх інтересах і "сподіваються таким чином залякати мене та всю нашу команду Народовладдя, щоб ми не критикували владу і не висвітлювати її корупційні оборудки".