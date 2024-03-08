Шмигаль та Домбровскіс обговорили лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС

Прем’єр-міністр України відзначив конструктивний підхід Єврокомісії щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі для України до червня 2025 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом наголосив, що Україна готова до подальших кроків, скоординованих з сусідніми державами-членами ЄС та Єврокомісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту та транзиту української продукції, повідомляє урядовий портал.

Він привітав ініціативу Єврокомісії щодо залучення Європейського інвестиційного банку та ЄБРР до реалізації ініціатив зі збільшення спроможності Шляхів солідарності.

“Завдяки відновленню діяльності Координаційної платформи з питань експорту української аграрної продукції за координуючої ролі особисто пана Валдіса Домбровскіса ми можемо констатувати прогрес у виробленні спільних рішень. При цьому українська сторона щоденно підтверджує високу якість української агропродукції, що постачається до держав-членів ЄС”, – сказав Денис Шмигаль.

Він відзначив конструктивний підхід Єврокомісії щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі для України до червня 2025 року.

“Розраховуємо на зважену позицію Європарламенту під час голосування щодо продовження таких заходів та очікуємо, що пропозиція Єврокомісії буде схвалена без жодних поправок. Разом з тим, преференційний режим торгівлі між Україною та ЄС має спиратися на більш ґрунтовні домовленості, побудовані на багаторічній основі. Маємо досягти принципових домовленостей щодо подальшої тарифної лібералізації торговельного режиму. Такі можливості нам відкриває механізм, передбачений Угодою про асоціацію між Україною та ЄС”, – наголосив прем’єр-міністр.

Також під час зустрічі Валдіс Домбровскіс та Денис Шмигаль обговорили підготовку до проведення 9-го засідання Ради асоціації Україна–ЄС та програму Ukraine Facility.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії наголосив, що Європа і далі буде поряд з Україною та надаватиме військову, фінансову та іншу підтримку.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує цього року відкрити перемовини про вступ до Євросоюзу. Вже в березні мають розпочати скринінг. Київ пропонує, щоб почали з аграрної сфери.