Зеленський сьогодні перебуватиме в Туреччині

Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуватиме з візитом у Туреччині. Він проведе зустріч із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глави держав обговорять Формулу миру, організацію Саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримують росіяни. Про це повідомили в Офісі президента.

"Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", – додали в повідомленні.