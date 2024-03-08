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Зеленський сьогодні перебуватиме в Туреччині

Український президент обговорить із турецьким колегою форумулу миру та звільнення полонених. 

Зеленський сьогодні перебуватиме в Туреччині
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуватиме з візитом у Туреччині. Він проведе зустріч із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глави держав обговорять Формулу миру, організацію Саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримують росіяни. Про це повідомили в Офісі президента. 

"Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", – додали в повідомленні.

  • Інформацію про підготовку візиту українського президента спершу повідомила турецька сторона. 
  • 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом не планує зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Однак він сказав, що з Анкарою триває робота щодо звільнення полонених, зокрема мешканців Криму.
  • У січні медіа писали про підготовку візиту до Туреччини російського президента РФ та президента Ірану. Однак поїздка Путіна так і не відбулася, а от іранський президент приїхав.
  • Анкара під час повномасштабного вторгнення намагається балансувати між підтримкою України та продовженням зв'язків із Росією. Туреччина допомагає в питаннях звільнення полонених, продовольчої безпеки та постачанням безпілотників Bayraktar. Але водночас країна не впроваджувала антиросійських санкцій, хоча, за даними Bloomberg, нарешті почала частково їх дотримуватися. Ердоган також неодноразово пропонував свою допомогу для мирних переговорів між Україною із Росією, а в березні 2022 Туреччина приймала українську і російську делегації – тоді перемовини між країнами ще тривали. 
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