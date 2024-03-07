Зеленський відвідає Туреччину 8 березня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Туреччини.
Візит Зеленського до Туреччини запланований на 8 березня.
Зазначається, що президенти обговорять перебіг українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду та двосторонні відносини.
- 5 січня президенти України і Туреччини, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган, провели телефонну розмову.
- 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом не планує зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.