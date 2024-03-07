Зеленський відвідає Туреччину 8 березня, - ЗМІ

Зазначається, що президенти обговорять перебіг українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду та двосторонні відносини.

Візит Зеленського до Туреччини запланований на 8 березня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом .

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