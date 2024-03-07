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Зеленський відвідає Туреччину 8 березня, - ЗМІ

Президенти обговорять, зокрема, чорноморську зернову угоду.

Зеленський відвідає Туреччину 8 березня, - ЗМІ
Ердоган та Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Туреччини.

Візит Зеленського до Туреччини запланований на 8 березня.

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Зазначається, що президенти обговорять перебіг українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду та двосторонні відносини.

  • 5 січня президенти України і Туреччини, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган, провели телефонну розмову.
  • 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом не планує зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
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