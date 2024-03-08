Зеленський сказав, що Путін намагався впливати на парламент України, але не вийшло

Російському президенту не вдалося окупувати Україну політичним шляхом, як було з Білоруссю.

Президент Володимир Зеленський не вважає, що ціллю війни у президента РФ Володимира Путіна є Крим чи інші регіони України. Російські удари по цивільних об'єктах та риторика Кремля свідчать про те, що метою Путіна є не окремі території, а вся Україна.

Президент у інтерв'ю Бруно Веспі додав, що Путін не зацікавлений вдовольнятися якоюсь територією, він зацікавлений у повному зруйнуванні України і приєднанні її до складу Росії. Путін захоплює країни або зброєю, або політично.

"Те, що він зробив у Білорусі, це без жертв і без крові, це поки що. Вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком території Білорусі, і військами на території Білорусі", – сказав він.

Доказом цього президент назвав те, що з території Білорусі в Україну зайшли війська, звідти ж летіли ракети.

"Тобто це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету", – додав президент.

В Україні дипломатично і політично Путіну зробити це не вдалося.

"У парламенті була партія його друга за розміром ("Опозиційна платформа – за життя", яка наразі заборонена, але її члени все ще є депутатами – Ред.), і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України, і йому це не вдалося. Після того як провалився його план політичний, парламентський, він почав окупацію військову", – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що плану щодо Криму і Донбасу в Путіна немає – це просто риторика.

"У нього план – позбавити Україну незалежності", – сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи готовий він "віддати" Путіну захоплені наразі українські території.