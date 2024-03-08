Зеленський сказав, що Путін намагався впливати на парламент України, але не вийшло

Президент Володимир Зеленський не вважає, що ціллю війни у президента РФ Володимира Путіна є Крим чи інші регіони України. Російські удари по цивільних об'єктах та риторика Кремля свідчать про те, що метою Путіна є не окремі території, а вся Україна.
Президент у інтерв'ю Бруно Веспі додав, що Путін не зацікавлений вдовольнятися якоюсь територією, він зацікавлений у повному зруйнуванні України і приєднанні її до складу Росії. Путін захоплює країни або зброєю, або політично.
"Те, що він зробив у Білорусі, це без жертв і без крові, це поки що. Вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком території Білорусі, і військами на території Білорусі", – сказав він.
Доказом цього президент назвав те, що з території Білорусі в Україну зайшли війська, звідти ж летіли ракети.
"Тобто це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету", – додав президент.
В Україні дипломатично і політично Путіну зробити це не вдалося.
"У парламенті була партія його друга за розміром ("Опозиційна платформа – за життя", яка наразі заборонена, але її члени все ще є депутатами – Ред.), і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України, і йому це не вдалося. Після того як провалився його план політичний, парламентський, він почав окупацію військову", – сказав Володимир Зеленський.
Президент додав, що плану щодо Криму і Донбасу в Путіна немає – це просто риторика.
"У нього план – позбавити Україну незалежності", – сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи готовий він "віддати" Путіну захоплені наразі українські території.
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