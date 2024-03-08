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Російський сержант заочно отримав 10 років тюрми за катування та погрози вбивством мешканцям Бучі

Суд встановив, що російський військовий катував мирних мешканців за проукраїнську позицію.

Російський сержант заочно отримав 10 років тюрми за катування та погрози вбивством мешканцям Бучі
Фото: Київська обласна прокуратура

До 10 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, який бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурор у суді довів, що під час окупації міста Буча у березні 2022 року він та інші військовослужбовці РФ вдерлися на територію домоволодінь місцевих мешканців.

Переконавшись у проукраїнській позиції двох чоловіків, засуджений змушував ставати їх на коліна, погрожував зброєю та вбивством. У присутності одного з потерпілих обговорював варіант його вбивства, пропонуючи помістити його до підвалу та підірвати там гранату. Також цілеспрямовано стріляв у напрямку чоловіка.

Раніше СБУ встановила особи 4 окупантів, які на Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл. У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.

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