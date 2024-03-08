Російський сержант заочно отримав 10 років тюрми за катування та погрози вбивством мешканцям Бучі

До 10 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, який бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що під час окупації міста Буча у березні 2022 року він та інші військовослужбовці РФ вдерлися на територію домоволодінь місцевих мешканців.

Переконавшись у проукраїнській позиції двох чоловіків, засуджений змушував ставати їх на коліна, погрожував зброєю та вбивством. У присутності одного з потерпілих обговорював варіант його вбивства, пропонуючи помістити його до підвалу та підірвати там гранату. Також цілеспрямовано стріляв у напрямку чоловіка.

Раніше СБУ встановила особи 4 окупантів, які на Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл. У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.