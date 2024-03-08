Французькі та українські оборонні групи створять партнерства, аби пришвидшити виробництво озброєння, − міністр оборони Лекорню

Йдеться, зокрема, про французького виробника дронів Delair і франко-німецького виробника бойових танків KNDS.

Французькі та українські оборонні групи планують створити партнерство для посилення військових зусиль Києва, зокрема, щоб забезпечити виробництво безпілотників та запчастин для озброєння.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню радіо RMC, пише Bloomerg.

“Сьогодні вранці я оголошую, що французькі компанії створять партнерські відносини для виробництва обладнання в Україні”, − сказав він у п'ятницю.

Він, зокрема, згадав французького виробника дронів Delair і франко-німецького виробника бойових танків KNDS.

За словами Лекорню, що компанії розглядатимуть можливість спільного виробництва боєприпасів, хоча це займе більше часу.

Він також підтвердив, що Франція замовила 200 ракет типу “земля-повітря” Aster виробництва MBDA, частина з яких буде відправлена в Україну.