Розстріляв українського бійця, що здався у полон: судитимуть російського найманця

Вказівку не брати в полон українських військових він із спільниками отримали від командування окупаційних військ.

Судитимуть російського найманця із позивними "сталкер" із загону "шторм-v", який під час штурму бойових позицій Сил оборони розстріляв полоненого українського військовослужбовця. Правоохоронці зібрали вичерпну базу доказів воєнного злочину затриманого, йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Військовослужбовець рф потрапив у полон наприкінці січня 2024 року. Під час допитів він всіляко заперечував свою вину, однак за показами спільників оперативники управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області та слідчі УСБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури становили обставини воєнного злочину, скоєного затриманим", – зазначили у поліції.

Злочинця, який відбував покарання у виправній колонії за крадіжку, завербували рекрутери міноборони РФ у листопаді 2023 року. Він вступив до лав окупаційного підрозділу. Зокрема, його прийняли на службу стрільцем "зеківського" штурмового загону "шторм-v" 218 танкового полку 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ.

"6 січня 2024 року під час штурмових дій на запорізькому напрямку в районі села Приютне Пологівського району він відкрив вогонь зі стрілецької вогнепальної зброї АК, здійснивши не менше 3 прицільних пострілів в українського військовослужбовця, який вийшов із бліндажа з піднятими вгору руками та став на коліна, що свідчило про намір здатися в полон", – зазначили у поліції.

Правоохоронці наголосили, що таким чином стрілець вчинив умисне вбивство українського військовополоненого. Це суперечить нормам міжнародних конвенцій про закони та звичаї війни.

Під час допитів затриманого та його спільників правоохоронці також з’ясували, що вказівку не брати в полон українських військових отримали від командування окупаційних військ.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.