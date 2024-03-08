Олещук: ворог атакує КАБами, але підлітати ближче не наважується

Після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи", – повідомив командувач.

Він додав, що ворог продовжує атакувати українські позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується.

Також, за словами Олещука, російські пілоти почали суперечки із командуванням військового керівництва.

"За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні «дискусії» щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", – зазначив генерал-лейтенант.